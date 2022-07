O pior saldo da derrota do Atlético-GO para o Santos, por 1 a 0, na noite deste domingo (10), não foi só o placar negativo na Vila Belmiro, em Santos-SP. A derrota fora de casa pela diferença de um gol coloca novamente o Dragão na faixa do rebaixamento (Z4) da Série A com 17 pontos e, como tem se repetido nas últimas semanas, não terá tempo de se preparar para decidir a vaga às quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), às 19 horas, diante do Goiás, na Serrinha.

A equipe atleticana disputará o quinto clássico deste ano contra o alviverde desfalcada de dois titulares: o volante Gabriel Baralhas (suspenso) e o atacante argentino Diego Churin (impedido de atuar na Copa do Brasil porque jogou pelo Grêmio).

Assim, só resta ao treinador e a comissão técnica descansarem o elenco, como tem sido uma rotina com a sequência de partidas em curtos espaços de tempo. O técnico Jorginho frisou a necessidade de juntar forças para jogar o clássico e lamentou o resultado negativo na Baixada Santista, onde foram poupados o volante e capitão Marlon Freitas e o atacante Wellington Rato. Eles foram preservados para quarta-feira (10) após classificação na Copa Sul-Americana, conquistada sobre o Olimpia em jogo desgastante na quinta-feira (7).

“Seguimos firmes, estamos em outras competições, não podemos ficar lamentando e temos de virar rapidamente a página”, disse Jorginho. “Temos de ter o cuidado para a recuperação dos nossos jogadores. No vestiário, falei da minha satisfação com eles. Dentro da Vila Belmiro, não é fácil pressionar os caras”, destacou o treinador, que lamentou as chances desperdiçadas e boas defesas do goleiro João Paulo, além da falha do sistema defensivo atleticano no gol santista.

A bola não foi afastada e sobrou para Lucas Barbosa marcar o gol da vitória do Peixe aos 31 minutos do segundo tempo. O Dragão chega a três rodadas sem vitória pela Série A, com empate com Ceará (1 a 1) e derrotas para São Paulo (2 a 1) e Santos (1 a 0).

Jorginho fez uma defesa da utilização do zagueiro Wanderson, que deve continuar titular no clássico com o Goiás na vaga de Edson, que volta a ser volante no lugar de Baralhas. “Vamos precisar de muita coragem, movimentação. Vamos enfrentar uma equipe que se defende com cinco atrás. Vamos precisar de transpiração, inspiração e temos de ser ousados”, receitou.

Obviamente, o treinador espera que não repita os erros cometidos no revés para o Santos e que possa ter o fôlego necessário para suportar o clássico, se classificar e, no próximo domingo (17), vencer em Goiânia o Fortaleza pela Série A. O técnico destaca que, depois do jogo com o Fortaleza, terá mais opções, pois no dia 18 (segunda-feira) será aberta a janela de transferências na CBF de jogadores e o Dragão poderá usar os que já estão contratados: Camutanga (zagueiro), João Peglow, Kelvin e Ricardinho (atacantes).