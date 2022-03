Esporte Técnico do Atlético-GO lamenta não ter conseguido vantagem maior na final Umberto Louzer comemora vitória sobre o Goiás na final, mas acredita que o Dragão poderia ter obtido vantagem maior no confronto

O técnico Umberto Louzer disse que faltou um pouco mais de capricho para que o Atlético-GO saísse do Estádio Antônio Accioly com uma vantagem mais confortável para o jogo da volta. O treinador atleticano elogiou a produção ofensiva do Dragão, mas que faltou um "refinamento" maior no último passe e nas finalizações. "É uma questão que a gente lamenta, mas temos de olh...