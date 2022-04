Esporte Técnico do Atlético-GO lamenta 'noite trágica' e mira reação Umberto Louzer admitiu que a equipe atleticana tem pontos a melhorar e viu equipe 'irreconhecível' em derrota para o RB Bragantino

Desde que chegou ao Atlético-GO, no dia 22 de fevereiro, o técnico Umberto Louzer conseguiu ajustar o time e, mesmo na sequência de jogos pesados por competições diferentes, fez a equipe jogar no limite e altamente concentrada. Não foi o que se viu na goleada de 4 a 0, com ares de tragédia, que o Dragão sofreu na noite deste domingo (17), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Brag...