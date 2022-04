Perder de virada para o Antofagasta, na noite desta quarta-feira (27), não era o esperado pelo Atlético-GO, líder do Grupo F da Copa Sul-Americana com seis pontos, mas que pode ser seguido de perto, a partir de agora, pelo Defensa y Justicia (Argentina) e pela LDU (Equador), ambos com três pontos.

O jogo: veja como o Dragão levou a virada do lanterna do grupo

A derrota de 2 a 1 no interior do Chile, no Estádio Bicentenário Regional, serve para aumentar os problemas do Dragão, que corre o risco de mergulhar numa crise técnica interna, perder a liderança da chave e o rumo nos próximos jogos, como o da noite deste sábado (30), diante do Cuiabá-MT, na Arena Pantanal. A pressão recai sobre os jogadores e, principalmente, no trabalho do treinador, Umberto Louzer.

O Dragão levou a virada em três minutos no fim do jogo, aos 41 e 44 minutos do segundo tempo. O time havia sofrido gols nos últimos minutos no empate com Flamengo, Botafogo e Cuiabá-MT, todos por 1 a 1.

Na visão do treinador, a derrota de virada foi uma punição e serve como lição para buscar a reação. Ele não comentou a atuação dos jogadores que entraram no time nas vagas dos considerados titulares, mas lamentou as chances desperdiçadas de golear fora.

"Tivemos o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a chance de ampliar o placar no segundo tempo. Mas infelizmente pecamos nas nossas finalizações, colocamos o adversário no jogo. É momento de reflexão, olhar para dentro de nós para darmos uma resposta imediata", comentou o técnico atleticano após o inesperado revés, que veio após dois triunfos sobre os favoritos do Grupo F, a LDU (goleada de 4 a 0) e o Defensa y Justicia (1 a 0, fora).

Para o técnico do Dragão, o time desperdiçou a chance de fazer mais gols nos dois tempos, mas não soube aproveitar as oportunidades. O Dragão só conseguiu abrir o placar aos 46 minutos, com gol do zagueiro Gabriel Noga, estreante no time. Ele foi uma das opções no rodízio planejado no jogo diante de um adversário fraco e que não vencia há oito jogos, válidos pela copa Sul-Americana e Liga Chilena.

O Antofagasta era o lanterna do Grupo F e fazia, até então, a pior campanha entre os 32 participantes da Copa Sul-Americana. "A derrota acabou nos punindo", resumiu o técnico do Atlético-GO. Desde que chegou ao clube, é a segunda derrota sofrida por ele - a primeira foi a goleada de 4 a 0 para o Red Bull Bragantino-SP, pela Série A.