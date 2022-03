Esporte Técnico do Atlético-GO pede atenção com Morrinhos, que define como 'equipe bem organizada' Treinador atleticano falou que observou cinco apresentações da equipe do Sul do Estado

O técnico Umberto Louzer espera que o Atlético possa evoluir nos dois jogos das quartas de final do Goianão, diante do Morrinhos, a partir desta quarta-feira (9). A primeira partida será disputada em Morrinhos, no Estádio João Vilela. O treinador atleticano revelou que já observou cinco apresentações da equipe do Sul do Estado e adverte que se trata de um time bem organizado t...