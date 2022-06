Jorginho está de volta a Assunção (capital do Paraguai), onde ano passado conduziu o time do Atlético-GO à vitória de 2 a 1 sobre o Libertad, no Estádio Defensores del Chaco, pela Copa Sul-Americana. O treinador não preferiu não esboçar a formação que inicia o jogo na noite desta quinta-feira (30), desta vez diante do Olimpia, no mesmo local.

Jorginho e a comissão técnica relacionaram 22 jogadores para a viagem - ficaram em Goiânia o zagueiro Edson (suspenso) e o lateral Dudu (já treina no campo após contusão no pé). O técnico elogiou a postura do elenco, que se desdobra na disputa de três torneios competitivos: Sul-Americana, Série A e Copa do Brasil.

"O nível de comprometimento desse grupo é exemplar", definiu o técnico do Dragão, que não terá tempo para fazer uma preparação mais específica para a partida deste domingo (3), no Estádio Antonio Accioly, contra o São Paulo, pela Série A. A delegação atleticana deixa Assunção após o almoço na sexta-feira (1º) e só deve haver treino na manhã de sábado (2).

A forma de o time rubro-negro jogar não mudará diante do Olimpia, time de tradição, força caseira e experiente. "Temos jogado com muita coragem. Creio que a nossa equipe gosta de jogar, é ofensiva, mas temos de tomar cuidado com o Olimpia", avaliou Jorginho, que espera o adversário jogando todas as fichas em casa para abrir as oitavas de final da Coopa Sul-Americana com vitória em Assunção.

Sobre o jogo e a vitória do ano passado, Jorginho disse que foram em contextos diferentes, apesar de jogo ter sido disputado no Defensores del Chaco. "Mudou muita coisa (no time). Temos alguns jogadores que estiveram aqui", citou o treinador, lembrando outro detalhe - a torcida. Ano passado, por causa da pandemia do coronavírus, não houve público na partida contra o Libertad. Agora, o Olimpia deverá ter muitos torcedores empurrando o time.

Para Jorginho, o empate é um resultado que pode deixar o Atlético-GO numa condição boa para decidir a vaga em Goiânia, no dia 7 de julho. Por isso, toda a agenda da semana está voltada para o jogo em Assunção. A delegação viajou em voo fretado, está hospedada num hotel em Luque, onde também se encontra o Palmeiras, que jogou com o Cerro Porteño pela Libertadores na noite desta quarta-feira (29).

Os 22 jogadores convocados pelo Atlético-GO são: Ronaldo, Renan, Luan Polli (goleiros); Hayner, Arthur Henrique, Jefferson (laterais); Gabriel Noga, Michel, Wanderson, Ramon Menezes (zagueiros); Lucas Lima, Edson Fernando, Marlon Freitas, GAbriel Baralhas, Rickson (volantes); Jorginho, Shaylon (meias); Airton, Léo Pereira, Wellington Rato, Diego Churin, Luiz Fernando (atacantes). O atacante Léo Pereira festejou 22 anos nesta quarta (29).