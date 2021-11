Esporte Técnico do Atlético-GO reitera confiança na permanência na Série A Dragão visita a Chapecoense, nesta sexta-feira (26), em jogo antecipado da 36ª rodada

O técnico Marcelo Cabo assumiu o Atlético-GO no dia 11 de novembro. Sob o comando dele, o Dragão ainda não venceu, mas também não perdeu. São quatro empates seguidos na Série A, o que faz com que o jogo desta sexta-feira (26), diante da Chapecoense-SC, já rebaixada, seja mais decisivo. O treinador reitera a confiança na permanência do clube na elite e diz que este é ...