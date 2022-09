O técnico Eduardo Baptista repetiu, pela terceira vez nesta semana, o time-base que deverá ser escalado na próxima segunda-feira (19), contra o Inter, no Estádio Antonio Accioly. O treinador pode fazer seis mudanças no time titular.

Nesta sexta-feira, voltou a testar o volante Rhaldney no lugar de Edson Fernando. A comissão técnica terá mais dois treinos, nas manhãs de sábado (17) e de domingo (18) para fazer ajustes e definir a equipe que buscará uma reação diante do clube gaúcho, vice-líder da Série A. Por isso, terá sangue novo.

A formação que treinou nesta sexta-feira (16) teve Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus, Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney, Shaylon; Airton, Diego Churín, Wellington Rato.

São seis novidades em relação à derrota para o Coritiba: Dudu, Lucas Gazal, Arthur Henrique, Rhaldney, Airton e Diego Churín. Nos treinos, Eduardo Baptista tem procurado, a cada dia, fazer ajustes num setor diferente do campo, começando pelo sistema defensivo.

"Essas mudanças que começam a ser desenhadas, agora, eu tinha a intenção de fazer, mas não tinha tempo para trabalhar. Tive de observar um pouco mais. Então, há alguns atletas que já conhecia e vinha observando, mas com pouco tempo de trabalhar, era ruim fazer (as mudanças)", justificou o treinador, após trabalho de cerca de duas horas no CT do Dragão.

A comissão técnica espera que, com sangue novo, a equipe possa reagir na Série A, em que soma 22 pontos, está em penúltimo lugar e se vê num momento muito difícil em termos de permanência na elite nacional.

Entre as caras novas, estão Lucas Gazal, Rhaldney e Airton, poucos utilizados nos últimos jogos. Dudu, Arthur Henrique e Diego Churín atuaram com mais regularidade.

Em Curitiba, na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, Churín ficou no banco de reservas porque estava desgastado fisicamente e, durante o jogo, entrou no lugar de Ricardinho. Dudu saiu e começou no banco porque cometeu falhas defensivas diante do São Paulo. Arthur Henrique e Jefferson têm disputado a posição na lateral esquerda.

Por isso, o técnico está apostando nas mudanças com um pouco mais de tempo para treinos. "Agora, não. Estou observando algumas peças para que possamos ter o time mais competitivo, forte fisicamente e com uma pegada um pouco maior, para que possamos mudar um pouco nosso estilo e para que possamos vencer", explicou o técnico.

O treinador faz treinos com enfoque nos setores. "Hoje, trabalhamos muito uma saída de bola, uma construção, coisa que não tínhamos tempo para fazer por causa do desgaste (físico). Estamos trabalhando cada fase do jogo. A cada dia, um periodo de treinamento para cada fase do jogo. Isso é importante, passar as ideias, passar as alternativas para eles (jogadores). É importante criar situações. Sempre eles (atletas) vão tomar as decisões ali, dentro de campo. É importante criar opções para tomarem decisões. Pra isso, é treino, é campo. Também falamos bastante do Inter e exploramos algumas situações."