O técnico Eduardo Baptista arrisca uma nova cartada na definição da formação que o Atlético-GO deve adotar na partida de segunda-feira (19), no fechamento da 27ª rodada da Série A do Brasileiro. O Dragão recebe, no Estádio Antonio Accioly, o Inter, vice-líder da competição, com mudanças na equipe titular. Saem alguns dos titulares mais regulares e experientes do elenco na temporada. No lugar deles, o treinador atleticano pretende dar chances a alguns atletas com menos “minutagem” dentro de campo.

Outro traço das modificações é que, enquanto jogadores experientes e com mais tempo de casa perdem a titularidade, no lugar deles deve entrar alguns que foram contratados na janela de transferência da CBF, de 18 de julho a 15 de agosto.

Na segunda abertura para contratação de novos jogadores, o Atlético-GO trouxe 11 atletas e, contra o Inter, quatro devem ser escalados: Lucas Gazal e Klaus (zagueiros), Willian Maranhão e Rhaldney (volantes).

Além deles, chegaram ao CT do Dragão: Pedro Paulo e Diego Loureiro (goleiros), Emerson Santos e Camutanga (zagueiros), Kelvin, João Peglow e Ricardinho (atacantes). De todos eles, só Klaus e Maranhão têm atuado com mais regularidade.

Rhaldney, caso seja escalado - disputa a posição com Edson Fernando -, será o substituto do capitão Marlon Freitas, que atuou em 59 dos 62 jogos disputados pelo Dragão em 2023. Rhaldney participou de quatro partidas e não completou nenhuma delas.

Com sua nova cartada, Eduardo Baptista espera revigorar a nova formação titular atleticana. O treinador acredita que é a tentativa de “virada de chave” no elenco a 12 rodadas do final da Série A. Além de Marlon Freitas, o zagueiro Wanderson, o volante Gabriel Baralhas e o lateral Jefferson também perderam espaço.

No cenário de renovação, o zagueiro Lucas Gazal terá nova oportunidade após falhar num lance e ter sido expulso contra o Cuiabá (1 a 1), no fim do primeiro tempo. Gazal atuou quatro vezes e entra na vaga de um titular com 49 atuações no Atlético-GO em 2023.

Taticamente, o treinador também espera efeito positivo das novas apostas. Dudu é titular desde meados de 2020, mas defensivamente caiu de produção e falhou na marcação em alguns gols sofridos, como na goleada para o Corinthians (4 a 1) e derrota para o São Paulo (2 a 0).

A expectativa é de que, no lugar de Hayner (também não conseguiu evitar o cabeceio de Alef Manga na derrota de 2 a 0 para o Coritiba), Dudu volte a ser forte na marcação, assim como Arthur Henrique no lado esquerdo.

No meio-campo, a suspensão de Jorginho abre espaço para Shaylon, que fez gol na derrota para o Goiás no clássico na Serrinha, teve boa atuação contra o Coritiba e também mostrou personalidade na cobrança de pênalti sobre o São Paulo. Shaylon marcou dez gols neste ano e é o segundo goleador do elenco, atrás de Rato (12 gols). Enquanto Jorginho tem estilo mais de armação, Shaylon atua mais aberto, geralmente partindo na direção da área rival para tentar as conclusões.

A linha de frente atleticana terá o rápido Airton como novidade pelos lados do campo. Ele geralmente atua pela direita e terá nova chance entre os titulares no lugar do suspenso Luiz Fernando e do irregular Léo Pereira, que ficou bastante abatido ao desperdiçar pênalti na semifinal contra o São Paulo.

O retorno de Diego Churín é tratado como natural, pois é titular e só não começou o jogo contra o Coritiba porque estava desgastado fisicamente.

Na tentativa de superar o Inter em Goiânia, o Atlético-GO deverá jogar com Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus, Arthur Henrique; Willian Maranhão, Edson Fernando, (Rhaldney), Shaylon; Airton, Diego Churín, Wellington Rato. Á comissão técnica terá mais duas sessões de treinos para ajustar a equipe e confirmar os novos titulares.