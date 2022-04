Esporte Técnico do Atlético-GO ressalta importância de título estadual: 'marca a sua história' Umberto Louzer valoriza competição estadual e espera Dragão concentrado para alcançar objetivo na Serrinha

Invicto há nove partidas, desde que chegou ao Atlético-GO no dia 22 de fevereiro, o técnico Umberto Louzer ressalta a importância de sacramentar este tempo curto de trabalho no clube com a conquista do título do Estadual, neste sábado (2), sobre o Goiás. A data da decisão do Goianão coincide com o aniversário de 85 anos do Dragão e ser campeão coroa a ocasião. M...