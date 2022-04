Após o empate com o Cuiabá no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, o técnico do Atlético-GO, Umberto Louzer, defendeu o goleiro Luan Polli, que saiu mal na jogada de escanteio que originou o gol de empate do adversário após o Dragão sair na frente no Accioly. O treinador não quis dizer se pensa em trocar o arqueiro do time para a sequência da temporada.

"A gente não pode ficar apontando o dedo somente pra um. Isso se resolve internamente. Jamais vou expor um atleta meu", disse Umberto Louzer, que, após uma sequência de 13 jogos sem derrota no comando do Atlético-GO, chega ao segundo jogo sem vencer - goleada para o RB Bragantino por 4 a 0 no Brasileiro e empate por 1 a 1 com o Cuiabá na Copa do Brasil.

O gol de empate sofrido pelo Atlético-GO no jogo ocorreu aos 36 minutos. Na cobrança de escanteio, Luan Polli saiu mal e não achou nada. O adversário cabeceou na trave e Elton completou para a rede a bola que voltou para a área.

Louzer falou que a jogada aérea defensiva segue preocupando a comissão técnica, como o técnico já falou nas últimas semanas, mas disse que não exporia qualquer atleta.

"Todo gol que sofre temos que buscar não somente o desfecho da jogada, mas a origem dela. A gente tem trabalhado esse aspecto. Não falo de atleta meu, nenhum. Não vou expor atleta meu. Sou o treinador, o comandante. Como tomei decisões em outros momentos para escolher a melhor formação, vou também nessa linha. A temporada é longa, é árdua, vamos enfrentar maratona de jogos e vamos precisar de todos. Enquanto eu estiver nessa função, sempre tomarei as decisões em benefício para o conjunto. Aqui dentro, vamos buscar nossas soluções", disse Louzer.

O treinador disse também que não há motivo para desespero. "Não podemos ver terra arrasada. Tivemos possibilidade de sair vitoriosos, tivemos um só deslize, que foi no jogo passado (goleada sofrida para o RB Bragantino). Sempre tomarei as decisões em benefício do clube, para ter uma equipe cada vez melhor", falou o treinador.

No domingo (24), o Atlético-GO enfrenta o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, novamente no Antonio Accioly.