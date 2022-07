Com 17 pontos e em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO pode fechar o 1º turno, no fim de semana, na zona de rebaixamento. A goleada sofrida na noite desta quarta-feira (20), em Curitiba, para o Athletico-PR, por 4 a 1, complicou a situação na briga para terminar a primeira metade fora do Z4. Diante disso, o técnico Jorginho reforçou a necessidade de virar com 20 pontos e prometeu que o Dragão fará um 2º turno melhor.

Jorginho disse mais de uma vez, em entrevista após a derrota em Curitiba, que a situação do Atlético-GO no Brasileiro é resultado de um conjunto de resultados, mas ressaltou o que ocorreu nas seis primeiras rodadas da competição, sob comando do seu antecessor, Umberto Louzer.

"Quando a gente assume uma equipe, pega o pacote todo, mas não posso deixar de ressaltar que, em seis partidas, fazer três pontos, fica muito defasado. Nas seis primeiras rodadas, fazer 3 pontos de 18 é muito complicado", falou Jorginho, que comemorou ter "leque maior de opções" com a chegada de reforços ao Dragão. Quatro contratados estavam em Curitiba e dois estrearam - Ricardinho e Kelvin, no decorrer da partida.

Jorginho elogiou a postura do Atlético-GO no segundo tempo contra o Furacão e lamentou a etapa inicial. Na descrição dele, o time, com as mudanças no início do segundo tempo (três de uma vez com a entrada de Kelvin, Shaylon e Arthur Henrique), melhorou e teve postura alterada.

"Nós não fomos intensos no primeiro tempo, não ganhamos os duelos, eles fizeram 2 a 0 e pdoeriam ter feito mais. No segundo tempo, a gente mudou, a postura mudou. Poderia ter iniciado com gol do Churín, não deu certo, e eles conseguiram fazer um golaço, Terans com qualidade excepcional, um gol muito bonito, difícil de pegar. Ronaldo estava um pouquinho mais adiantado já para uma outra situação e foi pego de surpresa. A gente não desistiu, estava num bom momento quando tomamos o terceiro gol. A resposta no segundo tempo foi importante", falou Jorginho.

O treinador atleticano reforçou a necessidade de vitória sobre o América-MG, domingo (24), no Estádio Antonio Accioly, na última partida do 1º turno. "A confiança é grande de que a gente tem condições de ganhar do América-MG em casa. É difícil, é equipe competitiva, é a briga pra sair da zona de rebaixamento", contou Jorginho.

Então, o técnico repetiu sobre o desempenho do início do campeonato. "É um alistamento, é guerra porque a gente precisa virar com 20 pontos. Com certeza, não iniciaremos o 2º turno como aconteceu no 1º turno, somando apenas 3 pontos", disse.