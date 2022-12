O técnico Eduardo Souza, do Atlético-GO, aposta em um crescimento de qualidade do Campeonato Goiano para 2023. O treinador do Dragão vê vários clubes em momento de crescimento e torce para que o nível seja o mais alto possível para dar suporte ao elenco rubro-negro para a sequência da temporada, sobretudo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Eduardo Souza chegou ao futebol goiano em 2017, quando foi contratado pelo Atlético-GO na comissão técnica liderada por Doriva. De lá para cá, o profissional foi auxiliar técnico do Dragão, treinador da Aparecidense e assumiu de forma efetiva o cargo de treinador do Atlético-GO desde a última temporada. Com esse período de experiência no futebol local, Eduardo Souza vê um crescimento do futebol goiano nos últimos anos e acredita em um nível mais forte para o Campeonato Goiano de 2023.

"O Campeonato Goiano de 2022 já foi melhor e creio que em 2023 vai ser melhor ainda. Hoje temos as três equipes da capital com nível muito bom, temos a Aparecidense que fez uma temporada boa de Série C, o Grêmio Anápolis, que foi campeão dois anos atrás, uma expectativa sobre o Crac vir forte também entre outras equipes que estão se fortalecendo", destacou o treinador do Atlético-GO.

Eduardo Souza inicia os preparativos com o elenco atleticano na próxima terça-feira (13), no CCT do Urias Magalhães. O treinador rubro-negro destacou a importância que o período de pré-temporada terá neste início de 2023, pois a fase de classificação do Campeonato Goiano será disputada em 36 dias com 11 jogos para cada equipe.

"Acredito que o Campeonato Goiano vem ganhando em qualidade e espero que essa pré-temporada melhore o nível do jogo, tanto na parte tática quanto na parte física. Serão 11 rodadas em 36 dias, então quem fizer uma boa pré-temporada vai sair na frente, pois depois vão ser feitos os ajustes", frisou Eduardo Souza.

O treinador do Atlético-GO entende que o nível elevado da competição estadual será muito importante para fazer com que o Dragão meça sua força desde os primeiros meses da temporada para posteriormente enfrentar competições mais difíceis como a Série B do Campeonato Brasileiro.