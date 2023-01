O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, valorizou a estreia com goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis na noite desta quinta-feira (12), em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. O treinador acredita que o resultado traz mais confiança ao clube, que precisa estabelecer uma relação de “sinergia” com o torcedor após o rebaixamento à Série B, ano passado.

Eduardo Souza entende que é possível tirar bons conceitos da goleada fora de casa e prevê um clássico bastante difícil e equilibrado domingo (15), contra o Goiás, no Estádio Antonio Accioly.

“Acho que o torcedor acredita quando você faz um placar elástico, principalmente depois do nosso rebaixamento. Ás vezes, o torcedor fica meio desconfiado, isso é normal. Precisamos trazer esta confiança de volta. Então, este resultado, para quem tem um pouco de dúvida, pode confiar mais e possa ir ao estádio domingo (15). É um horário (10h30) bom, esperamos pelo menos sete ou oito mil pessoas”, destacou o treinador atleticano.

Segundo o técnico, é preciso recuperar a confiança do torcedor do Dragão, que não ficou nada satisfeito com o descenso ano passado. Do Goiás, ele espera uma equipe forte e bem armada por um treinador (Guto Ferreira) experiente.

“Vamos começar esta sinergia com o torcedor. Em termos de resultado, é ter pés no chão. Sabemos que é um jogo totalmente diferente, é um adversário (Goiás) do nosso nível, é o nosso maior rival hoje e que contratou vários jogadores. Tem um treinador experiente, vai saber onde tentar anular. O mais importante é ter confiança”, ressaltou Eduardo Souza.

Em 2020, quando Eduardo Souza assumiu o time interinamente, também estreou com vitória sobre o Grêmio Anápolis, mas por 2 a 0. Por isso, sempre tem a certeza de que enfrentar o campeão do Estadual de 2021 é uma missão difícil.

“O mais importante foi o desempenho. Pegamos um time jovem e todas as vezes que vim aqui, desde 2020, sempre foram jogos difíceis e de intensidade muito alta. Vimos hoje uma equipe que quer jogar, não é como outras equipes do interior que jogam com bola longa, eles tentam construir e pressionar”, comentou.

Para o treinador, o resultado é importante porque permite evoluir, mesmo que falhas precisam de correção e que o trabalho está só no inicio.

“Isso valoriza o que o Atlético-GO fez hoje (quinta-feira, 12). Tivemos um primeiro tempo equilibrado, mas com um volume (de jogo) maior, fizemos um gol anulado e criamos algumas outras situações. Eles pouco chegaram (ao gol do Atlético-GO“, avaliou o técnico. “Dominamos inteiramente o segundo tempo, fizemos os gols e poderíamos ter feito um placar mais elástico”, comentou.