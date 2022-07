O técnico Jorginho disse que está tranquilo quanto ao trabalho que está desenvolvendo no Atlético-GO e que compreende qualquer decisão tomada pela diretoria do Dragão quanto a sua permanência no cargo.

O Atlético-GO está nas quartas de final de duas copas (do Brasil e Sul-Americana), mas vive crise no Campeonato Brasileiro, no Z4 e com cinco derrotas seguidas.

Apesar de mostrar confiança em uma volta por cima da equipe na sequência da temporada, o treinador disse que entende que a série de resultados negativos, como as cinco derrotas no Brasileirão, pode pesar em uma decisão da direção.

“Sei do peso que tem cinco derrotas consecutivas, mas estou muito tranquilo em relação aquilo que estamos fazendo e ao planejamento que fizemos. Se isso for abortado, lamento profundamente”, frisou Jorginho, em entrevista coletiva. “Qualquer situação que venha eu respeito profundamente, mas eu acredito no meu trabalho”, completou o treinador atleticano.

Sobre a derrota para o América-MG, Jorginho disse que o Atlético-GO teve um primeiro tempo muito ruim, que “foi um horror” e que conseguiu melhorar a postura no 2º tempo. O treinador fez quatro alterações no intervalo e ressaltou que a escalação da equipe foi pensada não somente pela comissão técnica, pois existia a necessidade de preservar alguns atletas desgastados fisicamente.