Esporte Técnico do Goiás admite que poderá fazer mudanças por questão física Glauber Ramos acredita que a partir da 4ª rodada o clube esmeraldino deverá ter a formação titular em condição física ideal

O técnico Glauber Ramos acredita que a partir da 4ª rodada do Goianão 2022 o elenco do Goiás estará no melhor ritmo físico. Até lá, o treinador admitiu, após o empate sem gols com o Grêmio Anápolis, que deverá fazer mudanças na formação do Goiás nos próximos compromissos da equipe no Estadual. O treinador explicou que as mudanças vão ocorrer por questões fís...