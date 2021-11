Esporte Técnico do Goiás alerta após vitória sobre o Remo: 'é bom ficar com os pés no chão' Glauber Ramos ressaltou importância de preparação para o próximo jogo, contra o Guarani, no qual o clube pode garantir acesso à Série A

Técnico do Goiás na reta final da Série B e com a missão de devolver o clube à Série A, Glauber Ramos voltou a repetir o discurso de que "cada jogo é uma final" após vitória sobre o Remo em Belém, nesta segunda-feira (15), algo que não ocorria desde 1972 - o alviverde acabou com o tabu de não conseguir bater o rival no Pará. Na próxima rodada, diante do Guarani, fora ...