Após a classificação confirmada com vitória sobre o Goiânia, por 2 a 0, o Goiás terá o Anápolis como adversário na fase semifinal. O técnico Guto Ferreira avaliou o nível do desafio que o time esmeraldino terá pela frente.

O treinador do Goiás lembrou que o Anápolis foi um adversário complicado na fase de classificação e passou pelo Vila Nova com méritos nas quartas de final. "Em relação ao Anápolis, total respeito ao time deles. Ele se classificou em cima de uma equipe (Vila Nova) que era favorita a se classificar com chances de fazer a final. (O Anápolis) é uma equipe que levou um empate aqui de dentro da Serrinha. Trabalha muito estrategicamente dentro das partidas", salientou.

Guto Ferreira lembrou que o Galo terá um tempo maior de preparação para os dois jogos da semifinal. O time esmeraldino terá que lidar também com as disputas da Copa Verde e da Copa do Brasil, ambas com viagens, antes dos duelos decisivos com o Anápolis.

"É uma equipe que vai trabalhar a semana toda visando a partida contra o Goiás, enquanto o Goiás tem compromisso pela Copa Verde. No meio das duas partidas (semifinais) ainda tem jogo pela Copa do Brasil. Mais do que nunca, precisamos ser estrategistas e inteligentes para aproveitar do tempo que temos da melhor maneira possível e preparar o melhor Goiás para vencer o melhor Anápolis da melhor maneira", comentou o técnico esmeraldino.

Para vencer o Goiânia e recuperar jogadores que atuaram contra o ASA-AL na Copa do Brasil, o técnico Guto Ferreira optou pela escalação de uma equipe recheada de reservas. Essa foi a 15ª escalação diferente em 15 jogos. "Você busca fazer o melhor a cada jogo, mas o mais importante é que mesmo com todas essas formações a essência dos conceitos de jogo não foi perdida, e nem deixada em segundo plano", frisou.