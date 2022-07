O técnico Jair Ventura elogiou o desempenho do Goiás na vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Serrinha, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador esmeraldino enalteceu o valor do resultado por se tratar de um adversário difícil treinador por Luiz Felipe Scolari, a quem tratou como referência.

Para Jair Ventura, o Goiás já tinha realizado um bom jogo contra o América-MG, com grande volume ofensivo, mas que precisou corrigir alguns pontos para o jogo contra o Furacão. "Hoje nós ajustamos alguns detalhes que nos fizeram perder aquele jogo para o América-MG. Fizemos uma partida praticamente implacável, se não fosse o pênalti dificilmente iríamos sofrer um pouquinho no final", frisou.

Para a partida deste sábado (9), o técnico Jair Ventura optou pela escalação de uma dupla de centroavantes composta por Nicolas e Pedro Raul. O treinador comemorou o acerto na estratégia. "Fico feliz que a estratégia tenha dado certo, principalmente porque desde que cheguei aqui os jogadores têm comprado a ideia. Se você tem boas ideias e eles não compram, as coisas não funcionam", destacou o treinador esmeraldino.

Leia também

- Com dupla efetiva, Goiás bate Athletico-PR e se afasta do Z-4

- Aparecidense joga mal e perde para o Ferroviário na Série C