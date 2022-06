Esporte Técnico do Goiás celebra jogo coletivo e noite brilhante de Tadeu após classificação Jair Ventura voltou a utilizar jovens, que tiveram impacto direto na atuação esmeraldino diante o RB Bragantino

O técnico do Goiás, Jair Ventura, acredita que o jogo coletivo fez a diferença para o time goiano vencer o RB Bragantino no tempo regulamentar e levar a decisão para os pênaltis, quando o goleiro Tadeu brilhou com cinco defesas durante a longa sequência de 26 cobranças. A equipe esmeraldina avançou às oitavas de final da Copa do Brasil após bater o time paulista por 9 a 8 n...