O técnico Jair Ventura apontou méritos do Palmeiras na goleada sobre o Goiás, por 3 a 0, no Allianz Parque, na tarde deste domingo (7), mas voltou a cobrar reforços para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro.

O treinador esmeraldino lembrou que mais uma vez precisou fazer improvisações na equipe por falta de peças de reposição, mas admitiu que o Palmeiras foi superior ao Goiás e por isso mereceu o resultado. "Vale lembrar que a equipe do Palmeiras é líder do campeonato com melhor ataque e melhor defesa e mereceu demais a vitória. Vamos voltar para o nosso campeonato, para nosso jogo em casa, nossa Copa do Mundo, contra um concorrente direto que é o Avaí, por nosso objetivo que é não voltar para a Série B", disse Jair Ventura.

A arbitragem também foi alvo de reclamação de Jair Ventura, que diz não entender os critérios adotados em jogadas de bola na mão dentro da área porque nunca marcam esse tipo de lance a favor do Goiás. Para ele, sofrer um gol de pênalti nos últimos minutos do 1º tempo foi frustrante. "A vontade é de tomar um banho e ir embora. Porque você não vai conseguir vencer", resumiu Jair Ventura.

Questionado sobre a chegada de reforços, o técnico Jair Ventura disse que ainda espera mais contratações por parte da diretoria, mas ressalta que a situação financeira do clube é um obstáculo importante. "Tenho esperança de receber um camisa 10, um beirada. Nós sabemos que precisamos porque perdemos o Élvis, porque perdemos o Luís e o Matheusinho. A janela está aberta e estamos trabalhando, mas sabemos que não temos dinheiro e fica um pouco mais difícil", frisou.

Para o treinador esmeraldino, a goleada sofrida em São Paulo não pode refletir negativamente na sequência da temporada porque o Goiás tem confronto direto contra o Avaí na luta contra o rebaixamento. "Esse jogo não pode abalar nossos objetivos na competição. O campeonato só acaba no último jogo e se continuar o perde e ganha, como está acontecendo, vamos conseguir nosso objetivo", destacou.