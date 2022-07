O Goiás terminou mais uma partida na Série A na bronca com a arbitragem. Depois de um dos melhores jogos do Brasileirão, com cinco gols e duas viradas na derrota de 3 a 2 para o Fluminense, o técnico Jair Ventura acredita que a atuação do árbitro Paulo Roberto Alves Júnior/PR foi determinante para o revés esmeraldino na Serrinha, na quarta-feira (20), pela 18ª rodada.

A principal bronca do Goiás foi em um possível pênalti não marcado para o time goiano no 1º tempo. Aos 6 minutos, Pedro Raul chutou a gol e a bola bateu no braço do lateral Samuel Xavier. O jogo seguiu e, quando a bola saiu, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior/PR aguardou orientação do VAR. Em menos de 1 minuto, mandou a partida seguir após orientação de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, o árbitro de vídeo.

“Quando eu falo aqui, é embasado pela Central do Apito (análise de arbitragem nas transmissões da Rede Globo). Não é minha opinião porque não entendo de arbitragem, mas entrei agora (no vestiário), peguei meu telefone e olhei que a Central do Apito viu pênalti que não foi dado para o Goiás. É embasado nisso que eu falo”, disse o técnico Jair Ventura, que entendeu que a não marcação do pênalti foi determinante para o resultado do jogo.

⏱1T 7’ A bola bateu na mão do jogador do Fluminense, dentro da área, e o juíz não marcou nada! É brincadeira, viu!#GOIxFLU | (0x0)#Brasileirão2022 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 20, 2022

O treinador afirmou que, quem viu a partida de casa, gostou por ter sido uma atuação em que dois times buscaram o gol a todo momento e fizeram um duelo movimentado em Goiânia.

“Já a gente não gostou. Novamente o juiz prejudicou nossa equipe. O Yan (Souto) teve uma bola na mão e foi pênalti contra o Juventude. Hoje (quarta-feira, 20), teve bola na mão do Samuel e não marcou. É interpretativo, mas sempre nessa interpretação o Goiás é prejudicado. Qual critério? Escolhem a camisa? Não é chororô porque nosso time jogou bem, teve chances para ganhar. Mas, mais uma vez, fomos prejudicados pela arbitragem”, reclamou o técnico do Goiás.

O treinador, por outro lado, gostou do desempenho da equipe esmeraldina. Diferente do habitual, Jair Ventura escalou o Goiás com dois zagueiros e três atacantes com a intenção de deixar o time mais leve. Promoveu a estreia do lateral esquerdo Sávio e utilizou Luan Dias como meia de criação.

“Não tirem do contexto, foi uma boa performance e um resultado ruim. Fizemos bom jogo, as duas equipes procuraram o gol a todo momento. Foram 17 finalizações para eles (Fluminense), 15 para nós, inúmeras chances claras e um bom jogo. Estratégia de time mais leve aconteceu. Diferente do jogo contra o Juventude, que tivemos dois tempos distintos, hoje não tivemos”, analisou o técnico Jair Ventura.

Após sair atrás no placar, a equipe esmeraldina virou para 2 a 1 no 2º tempo, mas sofreu dois gols em dois minutos e perdeu por 3 a 2 na Serrinha.

O resultado impede o time goiano de abrir vantagem para a zona de rebaixamento. Nesta quinta-feira (21), o Goiás ficará de olho nos jogos de América-MG e Cuiabá, que enfrentam Palmeiras e Atlético-MG, respectivamente. Dependendo dos resultados, a equipe esmeraldina pode terminar a rodada a dois pontos da faixa dos quatro últimos colocados.

Confira outros trechos da coletiva do técnico Jair Ventura:

Atuações de Sávio e Luan Dias

Gostei bastante dos dois. O Luan já teve oportunidade de iniciar comigo, não foi dentro do que a gente esperava, mas hoje (quarta-feira) correspondeu. O Sávio nem se fala, jogador que esperávamos há muito tempo. Correspondeu com assistência e inúmeras chances. Brinquei que temos dois ‘Dieguinhos’, um de cada lado. Dois caras leves, que chegam bastante ali na frente.

Mudança na formação tática

É normal, do futebol. Os mesmos dois atacantes que iniciamos e vencemos contra o Athletico-PR nós iniciamos na Copa do Brasil (na eliminação contra o Atlético-GO) e começaram a questionar. A estratégia é uma para cada jogo. A ideia de jogo está implementada. Mesmo assim estamos em busca de um time ideal, temos que respeitar as característica do adversário e como vai jogar.

Jogadores polivalentes

Ter um cara que faz três ou quatro posições é muito importante. Todo treinador quer ter dois a três jogadores no elenco. Não posso esconder que quando sentei com o Harlei, era sabedor da realidade do clube. Estamos trabalhando com o Harlei, o Edminho para trazer reposição. Não é contratação porque você tem “x” jogadores e traz mais “x” jogadores. Hoje, nosso número é menor e procuramos para repor.