O técnico Jair Ventura dividiu o favoritismo para o clássico do Goiás diante do Atlético-GO em pesos iguais. O treinador esmeraldino ressaltou a importância da partida dentro da Série A do Campeonato Brasileiro e minimizou declarações polêmicas vindas do rival.

Após a conquista do título do Campeonato Goiano e a classificação na Copa do Brasil sobre o Goiás, o presidente Adson Batista brincou com o rival e com o fato de "gostar de jogar na Serrinha". Embora essas declarações tenham caído para as torcidas como um tom de gozação, o técnico Jair Ventura disse que não utiliza desse expediente para motivar seus jogadores. "Não uso isso, acho que temos de nos preocupar com o Goiás. Nós tratamos todos os nossos adversários com a mesma importância. O próximo jogo é mais um, como foi o do Atlético-MG e como vai ser o do Santos", frisou.

Para Jair Ventura, o clássico deste sábado (27) não tem uma equipe favorita, em que pese o momento do Goiás ser melhor na Série A do Brasileirão. "A história mostra que são sempre jogos muito equilibrados, não vejo nenhuma equipe como favorita. Que a gente possa conseguir mais uma vitória como foi contra o Atlético Mineiro, que é importantíssima para os nossos objetivos dentro do Campeonato Brasileiro”, destacou o treinador.