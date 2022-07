O técnico Jair Ventura disse que explicar a atuação do Goiás no jogo da eliminação para o Atlético-GO na Copa do Brasil é inexplicável. O treinador foi sucinto na coletiva pós-clássico. Em menos de 4 minutos, o comandante resumiu que não tem como justificar a atuação esmeraldina e que o foco da equipe deve ser o Brasileirão.

A derrota de 3 a 0 para o rival Atlético-GO, nesta quarta-feira (13), foi a primeira por diferença superior a dois gols sofrida pelo Goiás sob comando do técnico Jair Ventura.

“É explicar o inexplicável quando acontece o que aconteceu hoje à noite (quarta-feira). Agora é focar no Brasileiro, temos confronto direto no final de semana e é nossa competição agora. Fomos eliminados na Copa do Brasil e vamos focar para fazer o melhor Brasileiro possível”, afirmou Jair Ventura.

O próximo compromisso do Goiás será fora de casa, contra o Juventude, no domingo (17), a partir das 11 horas. “A gente não queria abdicar da Copa do Brasil, a gente sabe do peso financeiro que tem para o clube, para a instituição, para nossas carreiras e nosso torcedor. Estamos fora, agora é focar no Brasileiro para fazer o melhor campeonato possível”, reforçou o treinador esmeraldino.

Segundo Jair Ventura, a estratégia contra o Atlético-GO era a mesma que foi utilizada contra o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão. Por isso, optou em repetir a escalação que venceu o Furacão por 2 a 1.

“A orientação era que fizessem o mesmo jogo, sem o pênalti (que originou no gol do Atletico-PR), mas vencer. As coisas não funcionaram como a gente queria”, disse Jair Ventura.