Esporte Técnico do Goiás diz que jogadores foram valentes em empate com o Flamengo Jair Ventura elogiou comportamento dos atletas esmeraldinos e valorizou ponto que ajudou o time goiano a abrir dez pontos para a zona de rebaixamento

O técnico Jair Ventura disse que os jogadores do Goiás foram valentes após fazer análise do empate, por 1 a 1, com o Flamengo. Na opinião do treinador esmeraldino, os atletas conseguiram executar bem a estratégia definida para o duelo e tiveram atuação equilibrada contra um time que ele definiu como “um dos maiores investimentos” do futebol brasileiro. “Eu me cobro ba...