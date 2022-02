Esporte Técnico do Goiás diz que 'solidez e comprometimento' levaram à vaga antecipada Com 14 pontos após a vitória sobre o Morrinhos, o alviverde garantiu vaga nas quartas de final com três jogos de antecipação

O técnico Glauber Ramos apontou a solidez e o comprometimento dos atletas do Goiás para explicar a classificação antecipada da equipe às quartas de final do Campeonato Goiano. O treinador esmeraldino elogiou o grupo de atletas e disse que todos estão imbuídos na missão de evoluir a qualidade do jogo o mais rápido possível neste início de temporada. "Acredito que o compr...