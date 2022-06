O técnico Jair Ventura exaltou a importância da vitória no confronto direto com o Cuiabá e também apontou a capacidade da equipe de variar os sistemas táticos dentro da partida.

"A equipe do Goiás, mais uma vez, se mostrou que não é de uma nota só. Começou em um 3-5-2, passamos para o 4-2-3-1 e terminamos no 4-4-2, onde soubemos jogar em cada uma dessas plataformas", comentou o treinador.

Leia também:

+ Após vaias, Pedro Raul garante vitória do Goiás: 'reajo fazendo gols'

+ Como foi a vitória do Goiás sobre o Cuiabá, na Serrinha

Ele admitiu que o Goiás não fez uma boa partida no 1º tempo, mas que no final das contas a vitória era o que interessava. "Fizemos aquilo que foi combinado, que era vencer. Nós vencemos e conseguimos nos distanciar de um adversário, que, nesse momento, era um confronto direto dentro da tabela. Saímos da zona do rebaixamento, que era uma situação que nos incomodava", frisou.

Para o treinador esmeraldino, um dos pontos principais do seu trabalho à frente do Goiás é a regularidade no nível de atuação. "A gente vem mantendo uma equipe organizada, equilibrada e diante de trocas de sistema e, principalmente, de elenco", destacou.