O técnico do Goiás, Jair Ventura, explicou por que o Goiás saiu derrotado pelo Internacional, na noite desta quarta-feira (15), na Serrinha. O alviverde perdeu por 2 a 1 e sofreu a primeira derrota em seu estádio na Série A do Brasileiro.

"Mérito da equipe do Mano (Menezes, técnico do Inter), que soube jogar no nosso erro. Em dois erros de saída de bola nossos, eles conseguiram dois gols", comentou Jair Ventura, que repetiu que o Inter foi eficaz em "roubar a bola, jogar no erro e fazer os gols".

Leia também:

+ Goiás perde a primeira na Serrinha na Série A

+ Flamengo vence a primeira com Dorival

Para o treinador, não é possível falar da derrota sem falar nos desfalques por lesões. Jair Ventura demonstrou irritação ao enumerar baixas. Pedro Raul deixou o campo no intervalo, mas a lista de lesões do Goiás é grande e inclui jogadores que estão fora por pouco tempo e outros que nem vão atuar mais na temporada.

"Vinha sempre falando das perdas. Vamos enfrentar o líder, está vencendo agora (Corinthians), então é líder [o Corinthians acabou empatando com o Athletico-PR e não assumiu a liderança], com mais três baixas. Cada vez venho aqui só para falar disso. É o que mais acontece. O que é mais recorrente, perder em casa ou perder jogador? É perder jogador. É buscar forças. Mais uma estreia de menino, o Vitinho. A gente está buscando alernativas. Com menos opções, fica mais difícil", falou Jair Ventura.

Jogadores que ficaram fora dos últimos jogos foram: Apodi (contusão na posterior da coxa), Nicolas (desconforto muscular), Sidimar (panturilha), Sidnei (poupado por precaução contra o Inter), Matheusinho (ligamento cruzado), Marcelo Rangel (panturilha), Maguinho (sofreu cotovelada e levou pontos, ficou fora contra o Inter).

Nem só lesões tiram jogadores dos jogos. Na próxima partida, contra o Corinthians, cumprem suspensão o zagueiro Reynaldo e o volante Matheus Sales. Fellipe Bastos volta de suspensão.