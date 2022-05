Esporte Técnico do Goiás ganha opções para reposição no meio-campo Com a semana aberta, o time esmeraldino se prepara para enfrentar o Santos, pela Série A no próximo sábado (14)

A expulsão do volante Henrique Lordelo no 1º tempo do clássico contra o Atlético-GO abriu um espaço no meio-campo do Goiás para o duelo contra o Santos no próximo domingo (15), às 19 horas, na Serrinha. O jovem volante prata da casa havia ganhado a preferência do técnico Jair Ventura e foi titular contra Atlético-MG e Atlético-GO, mas com a impossibilidade de estar...