Esporte Técnico do Goiás indica sequência de rodízio no time esmeraldino Condição física é um dos principais critérios que o técnico Glauber Ramos tem utilizado para escalar o Goiás no Estadual

O técnico Glauber Ramos indicou que manterá o sistema de rodízio no Goiás para a sequência da disputa do Campeonato Goiano. O treinador entende que o curto período entre as rodadas neste início do Estadual tem pesado e pode fazer alterações para o duelo de domingo (6), contra o Morrinhos, fora de casa. “Se nós tivéssemos mais tempo para o próximo jogo, iria crava...