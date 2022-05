O Goiás foi derrotado pelo Flamengo na tarde desde sábado (21), por 1 a 0, mas teve uma chance muito clara para empatar nos acréscimos da partida. Apodi acabou finalizando por cima do travessão. O técnico Jair Ventura elogiou a postura tática da equipe diante do Flamengo e isentou Apodi de culpa.

Nos acréscimos do 2º tempo, Apodi ganhou na velocidade do zagueiro Pablo, que titubeou no lance em disputa, e avançou com liberdade. Mas na hora do arremate, Apodi tirou do alcance do goleiro Hugo, mas também do rumo do gol. Jair Ventura minimizou o erro do jogador, mas lamentou o resultado de derrota, que poderia ter sido melhor.

"A equipe do Goiás fez um jogo taticamente muito equilibrado, eles tiveram poucas chances e o Tadeu fez apenas uma defesa. Tivemos a bola do Apodi, mas que fique bem claro que não existe vilão. O Apodi é um dos nossos artilheiros", comentou Jair Ventura.

Desde que estreou pelo Goiás, no empate diante do Palmeiras, por 1 a 1, na Serrinha, o técnico Jair Ventura viu sua equipe balançar as redes em todos os jogos, exceto na partida deste sábado. "Dos sete jogos que fiz pelo Goiás, é o primeiro que não marcamos gols. E nós tivemos oportunidades de fazer. Nossa equipe está em uma crescente", disse o treinador esmeraldino.