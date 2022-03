Esporte Técnico do Goiás prega humildade após goleada Bruno Pivetti elogia opção com dois centroavantes no setor ofensivo. Pedro Raul e Nicolas garantiram vitória sobre o Crac

Após a goleada por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final, o técnico do Goiás, Bruno Pivetti, descartou o clima de empolgação e de vaga na mão. “O pleito não está decidido, precisamos ter humildade. Estamos felizes por sair com esse placar, mas não está nada definido”, pontuou o treinador, que comandou o Goiás pela terceira vez. Com dois gols do Pedro Raul e um d...