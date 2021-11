Esporte Técnico do Goiás prevê base forte e vitoriosa em 2022 Treinador terminou a Série B invicto no comando do Goiás e, durante coletiva, disse que planejamento para montagem do elenco já começou

De olho em 2022, o técnico Glauber Ramos prevê que o Goiás poderá ter melhor sucesso no 1º semestre da próxima temporada em comparação com o que produziu no início deste ano. Para o treinador, esse pode ser o caminho da equipe esmeraldina por conseguir manter uma base do time. O clube terminou a Série B com o vice-campeonato, após empate de 2 a 2 com o Brusque, neste domingo (28), na Serrinha. Nomes como o goleiro Tadeu, o lateral Apodi, o meia Elvis e o volan...