Esporte Técnico do Goiás reconhece desafio no Brasileirão: ‘precisamos melhorar muito’ Próximo jogo do clube esmeraldino na Série A é contra o Palmeiras, em casa, sábado (16)

A goleada de 3 a 0 para o Coritiba, na manhã deste domingo (10), não estava nos planos do Goiás. O técnico interino do alviverde goiano, Glauber Ramos, disse que a meta do time na estreia da Série A do Brasileiro era conquistar o empate no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Porém, com problemas de lesões no elenco e desfalques, falta de entrosamento e poucas opções, o tre...