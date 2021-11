Esporte Técnico do Goiás sobre mais um empate: 'não tem como comemorar' Glauber Ramos reforça volume de jogo que equipe teve no segundo tempo contra o Operário-PR e cobra busca por vitórias nos quatro jogos que restam na Série B

No segundo jogo no comando do Goiás após a saída de Marcelo Cabo, o técnico interino Glauber Ramos lamentou o empate com o Operário-PR, neste sábado (5), fora de casa. Foi o quarto empate seguido do alviverde na Série B. Entre os times que buscam o acesso, o esmeraldino é o que mais empatou na competição: 13 vezes, uma a mais do que o CRB. "Não tem como comemo...