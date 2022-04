Esporte Técnico do Goiás sobre vice do Goianão: 'sofremos muito' Treinador assumiu o comando do alviverde na final após saída de Bruno Pivetti e agradeceu aos "torcedores que entenderam o contexto"

Após o goleiro Tadeu e o lateral esquerdo Danilo Barcelos, o técnico interino do Goiás, Glauber Ramos, publicou em uma rede social sobre a derrota na final do Campeonato Goiano para o Atlético-GO, no sábado (2). "Sofremos muito esse final de semana, mas futebol não nos permite comemorar muito quando se vence e nem sofrer demais quando se perde", disse o ...