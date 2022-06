O técnico Jair Ventura comemorou o fim da maratona de nove jogos que a equipe fez sem tempo para descansar os atletas. Como seu próximo compromisso será apenas no domingo (3), contra o América-MG, fora de casa, o treinador terá esse tempo para recuperar energias dos jogadores, pensar em mais soluções e contar com um número maior de opções para escalar a equipe contra o Coelho.

A última semana aberta para os esmeraldinos foi há um mês, entre a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã e o empate, por 1 a 1, com o Red Bull Bragantino, na Serrinha. Na sequência, o time esmeraldino disputou três jogos fora de casa, um deles muito desgastante pela Copa do Brasil, que exigiu disputa de pênaltis contra o Red Bull Bragantino.

Leia também:

Foi nessa sequência pesada que o Goiás também viveu uma série de cinco jogos sem vitória, inclusive com um clássico diante do Atlético-GO pela Copa do Brasil.

No entanto, a vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no último domingo, amenizou a temperatura na Serrinha porque o Goiás saiu da zona do rebaixamento e vai passar uma semana mais tranquila.

Após sofrer com muitos desfalques desde o momento que chegou ao Goiás, o técnico Jair Ventura terá mais opções para escalar a equipe. O lateral direito Maguinho volta ao time após cumprir suspensão e pode ser titular. Os atacantes Apodi e Nicolas também deixaram o período de transição física e devem ganhar alguns minutos em campo.

“É uma sequência pesada de nove jogos, quinta e domingo, chegamos a jogar três vezes na semana. Está valendo a pena o esforço todo do elenco”, avaliou o zagueiro Caetano, que tem dez jogos disputados pelo Goiás nesta Série A.

Recentemente, o Goiás acertou a contratação do zagueiro Arthur Henrique, de 23 anos, que deve finalizar os trâmites burocráticos nesta semana e, caso esteja regularizado até sexta-feira, pode até pintar na lista de relacionados para a viagem com destino a Belo Horizonte.

Existe uma preocupação quanto ao número de zagueiros à disposição. Atualmente, o Goiás conta apenas com o trio titular formado por Reynaldo César, Caetano e Yan Souto.