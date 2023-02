A derrota para o Goiás no clássico Go-Go, na manhã deste domingo (12), pode custar ao Goiânia um lugar na faixa de classificação para as quartas de final do Campeonato Goiano. Na sequência da rodada, o Goianésia pode ultrapassar o Galo e o Iporá pode se descolar do alvinegro se vencer.

Atento aos desdobramentos da rodada, o técnico Alex Godoi, que sofreu a segunda derrota seguida em três jogos no comando do Goiânia após a saída de Lucas Oliveira (tem também uma vitória sobre o Atlético-GO), ressalta que o confronto contra o Iporá na última rodada será direto.

"É decisão. Quem ganhar classifica. É final", resumiu o treinador.

Segundo Alex Godoi, sofrer o gol muito cedo minou as estratégias do Galo contra o Goiás na Serrinha. "Entramos com o time bem postado, o que atrapalhou foi a falta de concentração no início do jogo, que atrapalha todo o esquema que a gente preparou. Tomar gol muito cedo acaba complicando. A gente se expõe mais. No segundo tempo, o time mostrou outra performance, mais atitude", descreveu o treinador do Goiânia.

Com 11 pontos, o Goiânia é o 8º colocado. Neste domingo (12), pode ser ultrapassado pelo Goianésia e terminar a rodada fora do G8.

Goianésia e Anápolis jogam às 18 horas.