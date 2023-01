Acima de qualquer vitória ou conquista de título, está a busca por formar um cidadão. Além de evolução técnica de um atleta, o desejo de ensinar, educar e ajudar garotos a serem melhores é o que move a vida do técnico Mário Henrique, que comanda a equipe sub-20 do Goiás e trabalha para lapidar promessas esmeraldinas para situações que transcendem as quatro linhas.

Desde que foi contratado pelo Goiás, em fevereiro do ano passado, Mário Henrique, de 42 anos, mudou um pouco a rotina de jovens que carregam o sonho de fazer sucesso com o futebol. Inicialmente, o treinador de 42 anos assumiu a equipe sub-17 e, em novembro, foi promovido para o time sub-20, que recentemente fez a segunda melhor campanha do Goiás em 31 participações na Copinha ao terminar a competição na 3ª colocação - atrás apenas do vice-campeonato de 2013.

“Entendi que, para extrair o melhor do ser humano, não é na base da força, mas do carinho. O ser humano precisa entender que é possível, e não é só motivacional. Essa é a realidade. Acima de um jogador, existe um filho que precisa ser melhor. Melhor namorado, melhor filho, melhor profissional. Hoje, eles (jogadores) chegam no clube e precisam cumprir tarefas”, contou Mário Henrique, que comandou uma equipe na Copa São Paulo pela terceira vez - em 2022, era técnico do Cruzeiro, e, em 2020, do Mirassol.

O técnico do Goiás, que é formado em Educação Física e tem a licença B de treinador da CBF, passou algumas “lições” aos jogadores do clube esmeraldino no dia a dia. Com isso, entende que educará os atletas e os ajudará fora de campo.

“Ao entregar o prato na cozinha, tem de falar ‘muito obrigado, que Deus abençoe’. Existe um profissional que se dedicou a fazer a comida para nós. Para o roupeiro, todos precisam levar tudo dobrado para facilitar o trabalho do profissional. Com isso, consigo criar neles o senso de responsabilidade. Monto o treino e essas tarefas estão juntas. Quando passam pelo porteiro, é preciso dar ‘bom dia’, ‘boa tarde’ ou ‘boa noite’. Todos entenderam isso e criaram um clima de amizade e de pessoas responsáveis no clube”, explicou o treinador.

Para ele, um bom atleta precisa ser humilde, generoso, ter bom coração e ser educado. Essa soma de atitudes pode ajudar um atleta a crescer dentro de campo.

Esse tipo de doutrinação que Mário Henrique adota nos seus times foi desenvolvida depois que ele parou de jogar. Ex-zagueiro, o treinador pendurou as chuteiras em 2008. O paulista de Ribeirão Preto não deixou o futebol de lado após a aposentadoria e começou a trabalhar como preparador físico.

Um episódio marcou Mário Henrique. Na ocasião, ele foi abordado por um treinador, que questionou seus métodos de trabalho de forma “grotesca” e com “imposição na fala”.

“Isso me chamou atenção e me marcou. Depois daquele dia, cobrei respeito e modo diferente no tratamento com os profissionais que atuam comigo. No Cruzeiro, já como treinador, consegui implementar esse modelo educacional com mais profissionais, como auxiliares, nutricionista, psicológicos, além dos atletas. Dei liberdade para trabalharem e mostrei para todos que não há vaidade. Isso constrói um ambiente positivo de forma coletiva e ajuda na busca pelo resultado”, frisou Márcio Henrique, que, além de Mirassol, onde começou como técnico, Cruzeiro e Goiás, comandou equipe de base no Grêmio Novorizontino.

No Goiás, o primeiro resultado a agradar o treinador e mostrar que sua filosofia tem dado resultado não foi o 3º lugar na Copinha, mas abraços e agradecimentos de jogadores do sub-20 após a eliminação contra o Palmeiras na semifinal.

“Quando a diretoria (do Goiás) conversou comigo para assumir o time sub-20, me passou que a equipe estava desacreditada, desmotivada e estavam receosos com a competição (Copinha). Tivemos pouco tempo, passei a estimular os jogadores. Focar no ser humano, depois no jogo. Os meninos mostraram foco. Nossa meta era chegar até o jogo contra o Fluminense (3ª fase). Mas sempre almejamos mais. Os garotos se comportaram, se dedicaram e, depois do jogo contra o Palmeiras, me abraçaram e agradeceram. Pedrinho me disse que voltou a sentir felicidade ao jogar. Hoje, esses atletas e os do sub-17 voltaram a ter sorrisos nos rostos”, completou Mário Henrique.

Ao assumir o sub-20, Mário Henrique se tornou um dos responsáveis por tentar melhorar os resultados em campo da equipe. Em 2022, a categoria decepcionou no primeiro ano após reformulação feita pelo Goiás nas categorias de base - o técnico Célio Júnior foi demitido após resultados ruins da categoria.

“Tem muita coisa para ajustar, não vai ser de uma hora para a outra. A ideia é criar uma metodologia dentro do clube. Queremos melhorar a performance dos atletas de todas as categorias (sub-15, 17 e 20). O Eduardo (Pinheiro, diretor da base) me deixa à vontade para executar o trabalho. Será um ano promissor para o Goiás e para as categorias abaixo do sub-20”, avisou Mário Henrique, que tem o Goiano sub-20 como próximo desafio. Além disso, o time disputará o Brasileiro da categoria.

Luta da mãe contra o câncer

Durante a campanha do Goiás na Copinha, o técnico Mário Henrique foi às lágrimas em depoimento emocionado após o clube esmeraldino vencer o Fluminense por 2 a 1 na 3ª fase, e avançar às oitavas de final. Na ocasião, o treinador dedicou a classificação à mãe, Fátima Rocha, de 65 anos, que faz tratamento contra um câncer de mama.

Mário Henrique mora em Goiânia desde o início do ano passado. Em dezembro, passou a ter a companhia da mãe. “Um pouco antes, ela veio passear e acabou fazendo exames. Em um deles, descobriu o câncer. Foi um choque grande, a gente ficou assustado, buscou entender o processo, correu atrás do tratamento e conseguiu tudo no (Hospital) Araújo Jorge. Ela passou a morar comigo em dezembro e fez a cirurgia para a retirada (da mama)”, contou o treinador.

Esposa (Fani) e irmã (Ana Eliza) do treinador ajudaram na recuperação, já que Mário Henrique passava manhã e tarde no CT do Goiás durante a preparação do time sub-20 para a Copinha. A confiança da família na recuperação da dona Fátima é grande, mas ainda há preocupação.

“Ela tem consulta agora, no dia 31 (terça-feira), coincidentemente a data do meu aniversário (de 43 anos). Estamos aguardando o resultado de uma biópsia, há suspeita de um novo tumor. Em fevereiro, ela vai iniciar a quimioterapia”, detalhou Mário Henrique, que vai encontrar a mãe em breve, durante o período de folga que recebeu após a Copinha.

Dona Fátima está com a irmã do treinador, em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. Na próxima semana, vem a Goiânia e se encontra com Mário Henrique, que aproveitou os dias de folga para viajar a Mirassol e buscar a família, que vai morar em Goiânia com o treinador.