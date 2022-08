Uma das principais contratações do Vila Nova no ano, o meia Wagner desencantou pelo time colorado depois de 28 jogos e deve seguir entre as escolhas do técnico Allan Aal na busca pela permanência na Série B.

Wagner marcou o primeiro gol do Vila Nova na virada de 2 a 1 contra o Náutico, na última rodada da Série B. Antes, o meia tinha acertado a trave do goleiro Bruno. Para o técnico Allan Aal, foi um dos melhores jogos do jogador sob seu comando.

O experiente meia de 37 anos chegou ao Vila Nova com grande expectativa por causa do seu currículo, com passagens vitoriosas por Fluminense e Cruzeiro, por exemplo, e como principal candidato a solucionar um problema que o clube colorado tem desde a saída de Alan Mineiro: um camisa 10 regular e decisivo.

Wagner, porém, conviveu com atuações abaixo da expectativa no começo da sua trajetória pelo Vila Nova. Perdeu a posição de titular, passou a ter problemas físicos e passou a frequentar o departamento médico do Tigre. Consequentemente perdeu espaço na equipe, que foi recuperado na atual sequência invicta da equipe.

Com Allan Aal, o meia Wagner voltou a ser utilizado, mas como titular a primeira vez foi contra o Náutico. O jogador atuou durante os 100 minutos do jogo e foi decisivo com boas jogadas, chutes de fora área e o gol marcado, de cabeça, no 2° tempo da partida disputada nos Aflitos.

“O Wagner é jogador acima da média. A carreira dele fala por si só. Jogador que vinha de lesão no púbis, é um cara trabalhador ao extremo, que tem passe diferente e leitura de jogo diferente. Ele não desaprendeu a jogar futebol. Passar confiança pra ele é algo que faço desde a minha chegada, eu sei das virtudes do Wagner e ele será importante na sequência”, elogiou o técnico Allan Aal, depois da vitória contra o Náutico.

O triunfo do Vila Nova nos Aflitos ampliou a sequência invicta do Tigre na Série B. Agora, o período é de sete jogos sem derrota na Segundona. Pela primeira vez desde a 13ª rodada, a equipe colorada terá a chance de deixar a zona de rebaixamento - o Tigre, porém, está entre os quatro últimos desde a 9ª rodada.

Para isso ocorrer, terá de vencer o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (25), pela 26ª rodada da Série B. O jogo será disputado a partir das 19 horas, no OBA, no retorno do clube colorada para sua casa depois de três jogos seguidos disputados pela equipe como mandante no Serra Dourada.