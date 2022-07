O novo técnico do Vila Nova, Allan Aal, é um dos 16 treinadores, desde 2018, que iniciaram e terminaram campanhas por equipes na Série B. No Tigre, o profissional enfrenta um cenário diferente, de assumir o Tigre com a competição em andamento, mas tem no currículo a marca de comandar um time da 1ª a 38ª rodada da Segundona.

Allan Aal está na terceira temporada seguida trabalhando por equipes na Série B. O feito de começar e terminar uma edição do campeonato ocorreu em 2021, à frente do CRB. Ele liderou o Galo na melhor campanha da história do clube nos pontos corridos, com 60 pontos, na 7ª colocação. A equipe alagoana foi candidata a briga pelo acesso, permaneceu 16 rodadas no G4, mas perdeu força na reta final.

Em 2018, o Fortaleza (Rogério Ceni), Oeste (Roberto Cavalo) e o Vila Nova (Hemerson Maria) não tiveram trocas no comando da equipe.

Leia também:

+ Como é Allan Aal: conheça o novo técnico do Vila Nova

+ Série A3 do Brasileiro Feminino: ingressos para Vila Nova x Mixto

Na temporada seguinte, Sport (Guto Ferreira), Paraná (Matheus Costa), Operário-PR (Gerson Gusmão), Oeste (Renan Freitas) e Bragantino (Leandro Carlos Zago) foram os clubes como o mesmo treinador do início ao fim na Série B.

Em 2020, os treinadores Léo Condé (Sampaio Corrêa), Pintado (Juventude), Umberto Louzer (Chapecoense) e Lisca (América-MG) não trocaram de equipes na competição nacional.

Na temporada em que Allan Aal ficou no comando do CRB do início ao fim da Série B, os técnicos Claudinei Oliveira (Avaí), Daniel Paulista (Guarani) e Gustavo Morínigo (Coritiba) também comandaram apenas uma equipe na Segundona em 2021.

A estreia de Allan Aal pelo Vila Nova será na 17ª rodada, nesta sexta-feira (8), contra uma equipe, o Bahia, que está em situação na qual o Tigre tem encontrado dificuldades para vencer: clubes que estão na faixa de acesso. Desde o retorno à Série B, em 2021, o tem desempenho de 38,9% contra adversários do G4.

O retrospecto recente é de seis jogos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Nesta edição da Série B, o Vila Nova só enfrentou um time nesta situação e perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 0, no último compromisso na competição. O Bahia iniciou a 17ª rodada na 3ª colocação e será o segundo adversário seguido que o Tigre desafia e está na briga pelo acesso.

Na edição de 2021, o Vila Nova venceu o Goiás e Avaí, empatou com o rival esmeraldino e foi superado pelo Náutico e Coritiba.