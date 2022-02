Esporte Técnico do Vila Nova celebra sonho realizado em goleada contra o Iporá Higo Magalhães foi revelado pelo Vila Nova e diante do Lobo Guará escalou um volante que também é cria da base do clube colorado

O técnico Higo Magalhães celebrou a conquista de um sonho profissional, que também se envolve com o particular, pelo Vila Nova. Ex-zagueiro e cria da base do clube colorado, o profissional escalou o volante Victor Graziani como titular na goleada de 5 a 0 contra o Iporá e relacionou o atacante Saymon para a partida. Ambos, que são de 2004 (17 anos), foram revelados pel...