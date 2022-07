O técnico do Vila Nova, Allan Aal, acredita que a vitória de 1 a 0 contra o Vasco retoma a confiança do elenco colorado na busca pela permanência na Série B. O Tigre voltou a vencer após 78 dias, período em que a equipe vilanovense ficou 14 partidas sem vitória, 13 dentro do Campeonato Brasileiro.

“É uma vitória muito importante em termos de confiança, tabela, de recuperar auto estima dos atletas. Eles trabalham de maneira forte diariamente, procurando ter o entendimento daquilo que a gente imagina. (A vitória) É uma recompensa para todos, mas depois da partida conversamos, nos reunimos e frisamos que não tem nada definido, que precisamos ter a mesma atitude para evoluir cada vez mais”, analisou Allan Aal.

Segundo o treinador, a fase do Vasco foi um dos temas trabalhados por ele durante a semana com o elenco do Vila Nova. A equipe carioca chegou para o jogo contra o Tigre com sequência de dois jogos sem vitória, número que aumentou para três depois de sábado (23).

“Conversamos durante a semana que o momento do Vasco era de pressão, a gente está acostumado a viver sob pressão durante o campeonato todo por causa da nossa posição da tabela e teríamos que tirar proveito disso com sabedoria e sendo competitivo. O equilíbrio entre os momentos defensivos e ofensivo nosso foi fundamental. Ganhamos de 1 a 0, mas criamos situações para ter um final de partida mais tranquilo”, salientou o treinador vilanovense.

O triunfo contra o Vasco foi apenas o segundo do Vila Nova na Série B. A anterior ocorreu na 6ª rodada, contra o Náutico, no OBA. O treinador, porém, pretende consultar os jogadores da equipe para saber onde podem mandar seus jogos. A diretoria vilanovense utiliza o Serra Dourada em jogos que costumam atrair o público.

“Os jogadores se sentem bem por causa do gramado e da atmosfera. O OBA é nossa casa, vamos analisar com os atletas. Onde se sentirem melhor eles vão comprar a ideia, assim como os torcedores vão comprar”, pontuou Allan Aal.

O Vila Nova terá a semana livre até a próxima rodada da Série B. No sábado (30), o time colorado encara o Novorizontino, a partir das 18h30, fora de casa.