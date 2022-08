Após empate sem gols com o Londrina, nesta sexta-feira (12), o Vila Nova pretende aproveitar os próximos cinco dias livres para fazer ajustes emocionais no elenco. O técnico Allan Aal afirmou que terá esse foco no trabalho com o plantel colorado após o resultado na abertura da 24ª rodada da Série B, no Serra Dourada. Esse foi o 15º empate do Tigre na competição nacional.

Para o treinador colorado, o Vila Nova segue com problemas de ansiedade em campo e não consegue encontrar respostas para o momento de pressão que o time vive na Série B. Apesar da sequência invicta ter chegado ao sexto jogo (cinco empates e uma vitória), a equipe colorada não consegue vencer partidas para ficar próximo de deixar a zona de rebaixamento.

“Precisamos nos fortalecer emocionalmente nesta semana, está todo mundo frustrado e chateado. Todos queriam a vitória, buscamos mesmo com nossos erros técnicos e baixa produtividade ofensiva dos times. A semana vai servir para a gente se fortalecer emocionalmente”, afirmou o técnico Allan Aal, que comandou o Vila Nova em seis dos 15 empates da equipe na Série B e soma 37,5% de aproveitamento à frente do time.

“Futebol não tem o ‘se’. Vamos trabalhar e acreditar. A partir do momento que a gente não acreditar mais (na permanência), eu vou ser o primeiro a falar, em respeito ao torcedor. Nós temos condições de sair dessa situação”, cravou o treinador, que terá mais 14 rodadas para tentar salvar o Vila Nova do 5º rebaixamento à Série C.

O empate com o Londrina tirou o Vila Nova da lanterna da Série B - o Tigre chegou aos 21 pontos. A posição, porém, pode ser momentânea já que o clube colorado pode ser ultrapassado pelo Guarani, que tem 20 pontos e ainda joga na rodada, contra o Náutico, em casa, neste sábado (13).

“O Vila Nova está sendo rebaixado desde a 10ª rodada do 1º turno. O que podemos fazer ainda com 14 rodadas pela frente, e nós temos condições, é trabalhar e acreditar. Temos de fazer nosso papel. A frustração não é só do torcedor, é de todos nós. O que vai acontecer no final só temos como cravar na 38ª rodada. Antes, é impossível”, pontuou o técnico Allan Aal.

O próximo compromisso do Vila Nova será contra o Náutico, em confronto direto dentro da zona de rebaixamento da Série B. A partida será disputada na próxima sexta-feira (19), a partir das 21h30, no Aflitos.