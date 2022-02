Esporte Técnico do Vila Nova destaca empenho do elenco após vitória contra o Atlético-GO Higo Magalhães acredita que o envolvimento dos atletas foi o fator determinante para o triunfo colorado contra o Dragão

O técnico Higo Magalhães, do Vila Nova, acredita que o envolvimento dos atletas colorados foi a situação determinante para a vitória do Tigre contra o Atlético-GO, no primeiro clássico do Campeonato Goiano em 2022. A equipe vilanovense bateu o rival, neste sábado (5), no OBA, por 3 a 2, na abertura da 4ª rodada do Goianão. “O envolvimento dos atletas. Eles entenderam que para duelar forte contra um adversário de qual...