Esporte Técnico do Vila Nova destaca importância de duelo contra o Fluminense Higo Magalhães espera noite eficiente do Tigre na partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

O Vila Nova tem uma dúvida para o jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, mas o técnico Higo Magalhães espera que independente de quem esteja em campo que a noite colorada seja eficiente e de boa atuação contra o Fluminense. As equipes se enfrentam no Maracanã, nesta terça-feira (19), a partir das 21h30. “Independente da formatação, nós trabalhamos com ideias de comportamento dentro do jogo. Estamos com ideia...