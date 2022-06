Esporte Técnico do Vila Nova diz que arbitragem influenciou em derrota para o Criciúma Dado Cavalcanti elogiou comportamento da equipe colorada, que teve quatro mudanças para o duelo válido pela 14ª rodada da Série B

O técnico Dado Cavalcanti acredita que a arbitragem de Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS influenciou na derrota do Vila Nova para o Criciúma, por 1 a 0, no sábado (25), pela 14ª rodada da Série B. O gol da vitória do time catarinense foi originado de um pênalti, que ao ser marcado após revisão no VAR, revoltou jogadores e comissão técnica da equipe colorada. ...