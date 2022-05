Esporte Técnico do Vila Nova diz que buscou alternativas ao sacar Georgemy e Rafael Donato Dado Cavalcanti surpreendeu ao tirar goleiro e capitão da equipe titular que enfrentou e empatou sem gols com a Chapecoense

O técnico do Vila Nova, Dado Cavalcanti, explicou após o empate sem gols com a Chapecoense que buscou alternativas ao tirar o goleiro Georgemy e o zagueiro Rafael Donato da equipe titular. Tony e Alisson Cassiano foram as principais novidades na formação colorada, que ficou no 0 a 0 com o time catarinense, nesta quinta-feira (19), no OBA. “Minha ideia era fazer mudanças...