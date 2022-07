O técnico do Vila Nova, Allan Aal, acredita que a competitividade do time colorado aumentou com a chegada de reforços. Para ele, ter novas opções o ajuda a buscar novas possibilidades de jogo da equipe. Neste sábado (30), o Tigre faz duelo contra o Novorizontino em busca de nova vitória que pode tirar o time da lanterna da Série B.

Nesta janela de transferências, o Vila Nova acertou com sete reforços e segue no mercado na busca por mais um zagueiro.

Dos reforços, Matheus Mancini, Renan Bressan e Jonata Bastos ainda não estrearam. “Estamos trabalhando com mais possibilidades, (estreias) vai depender da resposta física deles, mas todas estão sendo positivas. Contamos com todos. Houve um aumento na competitividade interna, e isso é fator positivo para o Vila Nova”, comentou o treinador colorado.

Uma posição que deve ganhar reforço nos próximos dias é na defesa. Com a saída de Renato, que se transferiu para o futebol do Irã, o clube colorado quer contratar um novo zagueiro.

“Estamos nos movimentando para ir atrás de um zagueiro com as características do Renato”, disse Allan Aal. “A gente sente qualquer perda, temos um grupo forte, mas não volumoso em termos de quantidade. O Renato já tinha um ambiente controlado em campo, é líder natural. Queríamos contar com ele até o final do campeonato, mas é uma situação que foge do nosso controle”, lamentou Allan Aal sobre a saída do jogador.

O treinador colorado reencontra seu ex-clube neste sábado. Allan Aal comandava o Novorizontino desde o início da temporada e deixou a equipe paulista no começo da Série B.

“Não vejo como vantagem conhecer os atletas, temos que focar no que estamos fazendo de positivo. Não é fácil vencer adversários, o caminho para isso passa por organização, estruturação de equipe. Vamos respeitar o adversário, mas sabendo que cada jogo é fundamental, importante. Temos de ter equilíbrio emocional”, afirmou Allan Aal.

Vila Nova e Novorizontino se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio Jorge de Biasi, pela 21ª rodada da Série B.