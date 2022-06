O Vila Nova foi derrotado, por 1 a 0, pelo CRB com um gol originado de um erro individual do zagueiro Renato. Apesar do vacilo do defensor colorado, o técnico Dado Cavalcanti acredita que a derrota não é explicada apenas por essa jogada.

"É um lance muito específico, não dá para lutar com relação ao fato da falha, foi um errou, um momento de deslize e dúvida entre ele (Renato) e o Tony. Acabamos penalizados com o gol sofrido naquele momento. Esses erros têm feito uma grande diferença nos resultados das partidas, mas não dá para creditar o resultado do jogo nas costas do Renato", destacou o treinador colorado.

Sem poder contar com reforços, uma vez que a janela de transferências será aberta apenas em julho, Dado Cavalcanti disse que precisa reunir forças e buscar a recuperação com as peças que possui no elenco. "Temos que buscar forças com os atletas que temos à disposição, para que eles possam dar o retorno dentro de campo e para que a gente consiga mudar, inclusive, o tom das (entrevistas) coletivas, pois estamos sempre nos desculpando, procurando respostas", frisou o treinador do Vila Nova.